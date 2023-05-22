Экономист Адамидов прокомментировал ситуацию в экономике США

Экономист Дмитрий Адамидов заявил, что в США обладают всеми возможностями для поднятия потолка госдолга, но не идут на это решение по внутриполитическим причинам.

«Борьба здесь идёт не за экономическую стабильность, а за контроль над средствами», — сказал эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, ситуация с дефолтом будет нагнетаться до последнего момента, но в конце концов потолок госдолга будет изменён.

«Даже если технического дефолта в США не состоится, то на горизонте одного-двух лет объёмы вложений в американские долговые облигации упадут, после чего Вашингтон снова включит печатный станок и будет жить в условиях роста инфляции и падения стоимости национальной валюты», — спрогнозировал Адамидов.

Со своей стороны, директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что ничего нового в сложившейся ситуации нет.

«Она продолжается каждый год, потому что есть некий потолок долга, который устанавливает конгресс. Когда этот потолок достигается, поскольку расходы у бюджета достаточно большие, его надо продлевать. Каждый раз это выливается в борьбу между республиканцами и демократами», — пояснил эксперт.

Он добавил, что, как правило, всё заканчивается продлением нового потолка.

Ранее президент США Джо Байден не стал исключать возможность дефолта, ответственность за это он заранее возложил на республиканцев в конгрессе.

Инвестор Джим Роджерс заявил, что американский доллар начинает утрачивать лидирующие позиции, поскольку Соединённые Штаты являются самым большим должником в мире.