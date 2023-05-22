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Патрушев провёл переговоры по безопасности с коллегами из Венесуэлы и Кубы

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе переговоров в Москве обсудил с коллегами из Венесуэлы и Кубы вопросы сотрудничества по безопасности.
Патрушев провёл переговоры по безопасности с коллегами из Венесуэлы и Кубы
  • globallookpress.com

«С генеральным секретарём Совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Феррейрой обсуждены конкретные мероприятия взаимодействия правоохранительных органов и силовых структур России и Венесуэлы», —  приводит РИА Новости сообщение пресс-службы аппарата Совбеза России.

Отмечается, что на переговорах с министром внутренних дел Кубы Альваресом Касасом рассмотрены проблемы региональной стабильности.

Ранее Патрушев заявил, что стратегический курс Москвы предполагает расширение сотрудничества с Китаем.

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