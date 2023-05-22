Патрушев провёл переговоры по безопасности с коллегами из Венесуэлы и Кубы

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе переговоров в Москве обсудил с коллегами из Венесуэлы и Кубы вопросы сотрудничества по безопасности.

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