La Depeche: украинского блогера выгнали с Каннского фестиваля из-за провокации с краской

Украинского блогера Илону Чернобай выгнали с красной ковровой дорожки Каннского кинофестиваля из-за провокации с красной краской. Об этом сообщает издание La Depeche.

«Женщина, одетая в платье цветов украинского флага, вышла на красную дорожку Каннского фестиваля в воскресенье вечером и вылила на себя искусственную кровь», — говорится в заявлении.

Отмечается, что сотрудники службы безопасности мгновенно вывели её с дорожки.

Ранее стало известно, что агрессивная толпа в Варшаве помешала российскому послу Сергею Андрееву возложить венок к мемориалу в Варшаве.

Собравшиеся требовали, чтобы дипломат снял с пиджака георгиевскую ленту, и оттеснили его к машине, вынудив Андреева покинуть мемориальное кладбище.

В МИД России заявили, что Польше будет заявлен решительный протест в связи с провокацией против российских дипломатов 9 мая.