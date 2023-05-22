La Depeche: украинского блогера выгнали с Каннского фестиваля из-за провокации с краской
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«Женщина, одетая в платье цветов украинского флага, вышла на красную дорожку Каннского фестиваля в воскресенье вечером и вылила на себя искусственную кровь», — говорится в заявлении.
Отмечается, что сотрудники службы безопасности мгновенно вывели её с дорожки.
Ранее стало известно, что агрессивная толпа в Варшаве помешала российскому послу Сергею Андрееву возложить венок к мемориалу в Варшаве.
Собравшиеся требовали, чтобы дипломат снял с пиджака георгиевскую ленту, и оттеснили его к машине, вынудив Андреева покинуть мемориальное кладбище.
В МИД России заявили, что Польше будет заявлен решительный протест в связи с провокацией против российских дипломатов 9 мая.