В МИД Литвы призвали ЕС поставить Киеву новые ПЗРК Stinger и РСЗО HIMARS

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны ЕС продолжать военную поддержку Украины и отправить Киеву не только истребители F-16, но и ПЗРК Stinger и РСЗО HIMARS.

«F-16 привлекают много внимания — это хорошие заголовки и очень важный шаг вперёд. Но мы не должны забывать, что бои идут прямо сейчас с применением, например, Stinger и HIMARS... и Украине нужны не только F-16, но и вооружение, которое посылалось ей весь год», — цитирует его РИА Новости.

Ландсбергис призвал продолжать поддерживать Украину поставками вооружения.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия этим летом начнёт подготовку украинских пилотов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что подготовка пилотов ВСУ к применению в бою F-16 и других истребителей станет долгосрочным проектом и сигналом для России.