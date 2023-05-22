В МИД Литвы призвали ЕС поставить Киеву новые ПЗРК Stinger и РСЗО HIMARS
«F-16 привлекают много внимания — это хорошие заголовки и очень важный шаг вперёд. Но мы не должны забывать, что бои идут прямо сейчас с применением, например, Stinger и HIMARS... и Украине нужны не только F-16, но и вооружение, которое посылалось ей весь год», — цитирует его РИА Новости.
Ландсбергис призвал продолжать поддерживать Украину поставками вооружения.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия этим летом начнёт подготовку украинских пилотов.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что подготовка пилотов ВСУ к применению в бою F-16 и других истребителей станет долгосрочным проектом и сигналом для России.