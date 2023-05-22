Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о сохранении угрозы появления опасного штамма коронавируса
Об этом он заявил на 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве.
Гебрейесус подчеркнул, что COVID-19 не перестал представлять угрозу для здравоохранения в мире.
«Сохраняется угроза появления ещё одного варианта (коронавируса), способного вызвать новый всплеск заболеваемости и смертности», — цитирует его ТАСС.
Ранее Гебрейесус сообщил, что ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19.
Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что COVID-19 никогда не будет искоренён полностью, так как способы его передачи от животных к человеку слишком усложняют задачу.