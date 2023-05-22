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Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о сохранении угрозы появления опасного штамма коронавируса

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о сохранении угрозы появления опасного штамма коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он заявил на 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве.

Гебрейесус подчеркнул, что COVID-19 не перестал представлять угрозу для здравоохранения в мире. 

«Сохраняется угроза появления ещё одного варианта (коронавируса), способного вызвать новый всплеск заболеваемости и смертности», — цитирует его ТАСС. 

Ранее Гебрейесус сообщил, что ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19.

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что COVID-19 никогда не будет искоренён полностью, так как способы его передачи от животных к человеку слишком усложняют задачу.

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