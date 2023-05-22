Рябков заявил об отсутствии контактов России и США по теме ДСНВ

Россия и США сейчас не контактируют по теме ДСНВ, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Нет. Периодически есть сигналы в режиме выставлений американских представителей на разных форумах. Мы фиксируем всё это», — цитирует его РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.

Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.

На прошлой неделе сенаторы внесли в конгресс законопроект о выходе США из ДСНВ.