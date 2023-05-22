Рябков: решение о предоставлении консульского доступа к Гершковичу зависит от ситуации
- РИА Новости
«Зависит от ситуации», — сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова приводит РИА Новости.
Как отметил дипломат, критериев и параметров для предоставления доступа к Гершковичу не существует, все вопросы решаются в рабочем режиме.
19 мая в МИД России отклонили запрос американского посольства о консульском посещении Гершковича из-за невыдачи виз российским журналистам.
Журналист был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.