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Рябков: решение о предоставлении консульского доступа к Гершковичу зависит от ситуации

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что решение о предоставлении или отказе американскому посольству в консульском доступе к задержанному журналисту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу будет зависеть от ситуации.
Рябков: решение о предоставлении консульского доступа к Гершковичу зависит от ситуации
  • РИА Новости

«Зависит от ситуации», — сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил дипломат, критериев и параметров для предоставления доступа к Гершковичу не существует, все вопросы решаются в рабочем режиме.

19 мая в МИД России отклонили запрос американского посольства о консульском посещении Гершковича из-за невыдачи виз российским журналистам.

Журналист был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

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