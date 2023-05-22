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Reuters: Минторг США назвал безосновательным запрет на закупку продукции Micron в Китае

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Министерство торговли Соединённых Штатов сочло безосновательным введённый в Китае запрет на закупку продукции американского производителя чипов Micron Technology.
Reuters: Минторг США назвал безосновательным запрет на закупку продукции Micron в Китае
  • Gettyimages.ru
  • © LONG WEI / Feature China/Future Publishing

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя американского Минторга.

«Мы решительно выступаем против ограничений, которые не имеют под собой реальной основы», — сказал собеседник агентства.

22 мая в Китае запретили покупку продукции американской компании Micron Technology из-за угрозы кибербезопасности.

В апреле стало известно, что власти Китая начали расследование в отношении Micron Technology.

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