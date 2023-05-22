Reuters: Минторг США назвал безосновательным запрет на закупку продукции Micron в Китае

Министерство торговли Соединённых Штатов сочло безосновательным введённый в Китае запрет на закупку продукции американского производителя чипов Micron Technology.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя американского Минторга.

«Мы решительно выступаем против ограничений, которые не имеют под собой реальной основы», — сказал собеседник агентства.

22 мая в Китае запретили покупку продукции американской компании Micron Technology из-за угрозы кибербезопасности.

В апреле стало известно, что власти Китая начали расследование в отношении Micron Technology.