Reuters: Минторг США назвал безосновательным запрет на закупку продукции Micron в Китае
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Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя американского Минторга.
«Мы решительно выступаем против ограничений, которые не имеют под собой реальной основы», — сказал собеседник агентства.
22 мая в Китае запретили покупку продукции американской компании Micron Technology из-за угрозы кибербезопасности.
В апреле стало известно, что власти Китая начали расследование в отношении Micron Technology.