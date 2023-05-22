МИД Австрии: Вена сохраняет неформальный канал связи с Москвой и выступает за диалог с ней
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Об этом заявил австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг в интервью газете Die Welt.
«Запад должен продолжать разговаривать с Россией, как это делает правительство США», — заявил он.
Шалленберг призвал использовать для переговоров международные форумы, такие как ОБСЕ и ООН.
Он отметил, что Вена продолжает общение с Москвой по неформальным каналам.
Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что в данный момент мир подошёл к более опасной черте, чем во времена холодной войны.
Лавров также выразил уверенность, что США начали разрушение глобализации, которую в течение многих лет превозносили как высшее благо всего человечества.