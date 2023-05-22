МИД Австрии: Вена сохраняет неформальный канал связи с Москвой и выступает за диалог с ней

Австрийские власти сохраняют неформальный канал общения с Россией и выступают за продолжение диалога с Москвой.

Об этом заявил австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг в интервью газете Die Welt.

«Запад должен продолжать разговаривать с Россией, как это делает правительство США», — заявил он.

Шалленберг призвал использовать для переговоров международные форумы, такие как ОБСЕ и ООН.

Он отметил, что Вена продолжает общение с Москвой по неформальным каналам.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что в данный момент мир подошёл к более опасной черте, чем во времена холодной войны.

Лавров также выразил уверенность, что США начали разрушение глобализации, которую в течение многих лет превозносили как высшее благо всего человечества.