РИА Новости: переговоры техделегаций по проблемам зерновой сделки возможны в ближайшие дни

Переговоры технических делегаций Турции, ООН, России и Украины по проблемным вопросам зерновой сделки возможны в ближайшие дни в онлайн-формате.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.

«В ближайшие дни мы ожидаем продолжения переговоров технических делегаций, которые представят наработки своим властям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что переговоры могут состояться в онлайн-формате.

Ранее в Reuters заявили, что Украина согласится на транзит российского аммиака при расширении зерновой сделки.

Также замглавы МИД России Александр Грушко назвал следующие два месяца «окном возможностей» Запада для выполнения зерновой сделки.