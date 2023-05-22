РИА Новости: переговоры техделегаций по проблемам зерновой сделки возможны в ближайшие дни
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.
«В ближайшие дни мы ожидаем продолжения переговоров технических делегаций, которые представят наработки своим властям», — говорится в сообщении.
Отмечается, что переговоры могут состояться в онлайн-формате.
Ранее в Reuters заявили, что Украина согласится на транзит российского аммиака при расширении зерновой сделки.
Также замглавы МИД России Александр Грушко назвал следующие два месяца «окном возможностей» Запада для выполнения зерновой сделки.