Додик может обсудить с Путиным цену газа и проект газопровода

Глава представительства Республики Сербской в России Душко Перович заявил, что президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным цену на газ и проект газопровода для поставок топлива из России.

Об этом информирует РИА Новости.

«Могу сказать, что, наверное, будет одобрена самая лучшая цена — как для дружественных стран», — говорится в сообщении.

По словам Перовича, во время переговоров также будет затронут вопрос строительства газопровода, речь о котором шла ещё десять лет назад.

Ранее сообщалось, что совет министров Боснии и Герцеговины согласился начать переговоры о строительстве газопровода для поставок газа из России.

Также поступала информация, что лидеры G7 заявили о намерении ускорить отказ от зависимости от российских энергоносителей.