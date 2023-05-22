Додик может обсудить с Путиным цену газа и проект газопровода
Об этом информирует РИА Новости.
«Могу сказать, что, наверное, будет одобрена самая лучшая цена — как для дружественных стран», — говорится в сообщении.
По словам Перовича, во время переговоров также будет затронут вопрос строительства газопровода, речь о котором шла ещё десять лет назад.
Ранее сообщалось, что совет министров Боснии и Герцеговины согласился начать переговоры о строительстве газопровода для поставок газа из России.
Также поступала информация, что лидеры G7 заявили о намерении ускорить отказ от зависимости от российских энергоносителей.