Совмин БиГ согласился на переговоры о газопроводе для поставок из России
Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава представительства Республики Сербской в России Душко Перович.
«Совет министров Боснии и Герцеговины дал добро начать переговорный процесс», — сказал Перович.
По его словам, следующей инстанцией после одобрения со стороны совета министров станет президиум Боснии и Герцеговины. При этом он добавил, что два члена президиума уже заявили, что не поддержат данное решение.
«В ответ на это у нас есть возможность поднять данный вопрос в рамках парламентской ассамблеи», — отметил Перович.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия станет страной — транзитёром газа на Западных Балканах.
Также, по словам главы турецкого Минэнерго Фатиха Донмёза, ряд европейских стран заинтересованы в покупке газа через создаваемый в Турции хаб.