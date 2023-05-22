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Совмин БиГ согласился на переговоры о газопроводе для поставок из России

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Совет министров Боснии и Герцеговины согласился начать переговоры о строительстве газопровода для поставок газа из России.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава представительства Республики Сербской в России Душко Перович.

«Совет министров Боснии и Герцеговины дал добро начать переговорный процесс», — сказал Перович.

По его словам, следующей инстанцией после одобрения со стороны совета министров станет президиум Боснии и Герцеговины. При этом он добавил, что два члена президиума уже заявили, что не поддержат данное решение.

«В ответ на это у нас есть возможность поднять данный вопрос в рамках парламентской ассамблеи», — отметил Перович.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия станет страной — транзитёром газа на Западных Балканах.

Также, по словам главы турецкого Минэнерго Фатиха Донмёза, ряд европейских стран заинтересованы в покупке газа через создаваемый в Турции хаб.

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