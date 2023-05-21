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19FortyFive: США должны заставить Зеленского признать границы Украины без Крыма и Донбасса

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Для завершения украинского конфликта стороны должны пойти на переговоры, в ходе которых Киев откажется от претензий на Крым и Донбасс, заявил обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для 19FortyFive.
19FortyFive: США должны заставить Зеленского признать границы Украины без Крыма и Донбасса
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«Нужно заставить все стороны приехать на мирную конференцию и достичь урегулирования путём переговоров, по которым Восточная Украина и Крым останутся у России», — пишет Вайхерт.

Он отметил, что у ВСУ нет ресурсов для проведения успешного наступления, даже с учётом западных поставок.

Ранее китайская газета Global Times сообщила, что Запад понимает, что Украина не сможет добиться победы на поле боя, и готовится к будущим переговорам.

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