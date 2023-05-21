Военный эксперт Литовкин: на Украине сейчас нет аэродромов для базирования самолётов F-16

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что подготовка украинцев для пилотирования F-16 будет «долгосрочным проектом».

По мнению специалиста, главная цель Запада и США — это не победа Украины на поле боя, а разорение России.

«Они надеются, что в течение этой затяжной операции, которую они проводят против России, Россия разорится экономически, потеряет много людей и будет продолжаться её шельмование на политической международной арене. Вот о чём он говорит, а не о поддержке Украины. Им абсолютно плевать на Украину. Они и вооружение на Украину поставляют не в необходимом ей объёме, а порциями. Сначала системы залпового огня, потом танки, теперь обещают самолёты», — объяснил Литовкин.

Он отметил, что Украина не располагает авиацией для прикрытия своего «контрнаступления».

«Они собираются проводить так называемое контрнаступление, а самолётов у них нет, и они не могут прикрыть на поле боя свою артиллерию и танки. Это значит, что если они перейдут в наступление, то Россия уничтожит всю эту бронетехнику», — добавил военный эксперт.

Он также обратил внимание на то, что подготовка лётчиков для пилотирования F-16 «займёт как минимум три месяца» при условии, что лётчик опытный.

«А если неопытный, то целый год, а то и больше. Поэтому и самолёты они будут предоставлять не сразу. Потому что дело не только в лётчике и самолёте, нужен ещё и аэродром с полной инфраструктурой: командная вышка, радиолокационные станции, станции техобслуживания и т. д. Нужны заводы с запчастями, заводы по очистке авиационного керосина и много-много чего ещё, чтобы самолёты F-16, да и любые другие, взлетали и садились на украинские аэродромы. Нет таких аэродромов на Украине, они все уничтожены», — заключил собеседник RT.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что подготовка пилотов Вооружённых сил Украины к применению в бою F-16 и других истребителей станет долгосрочным проектом и сигналом для России.