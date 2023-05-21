Макрон: предоставление Зеленскому самолёта для прилёта на саммит является вопросом чести

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предоставление президенту Украины Владимиру Зеленскому самолёта для прилёта на саммит «группы семи» является вопросом чести для Франции.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы поддерживаем Украину с самого начала. Франция строит мир и ищет решения», — сказал французский лидер.

По его словам, Париж старается поддерживать Киев всеми средствами, однако при этом «не вступает в этот конфликт».

Ранее бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо подверг критике решение Эммануэля Макрона о предоставлении Владимиру Зеленскому правительственного самолёта для поездки на саммит G7.

20 мая стало известно, что Зеленский прибыл в Японию на саммит стран G7 в Хиросиме.