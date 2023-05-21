Макрон: предоставление Зеленскому самолёта для прилёта на саммит является вопросом чести
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы поддерживаем Украину с самого начала. Франция строит мир и ищет решения», — сказал французский лидер.
По его словам, Париж старается поддерживать Киев всеми средствами, однако при этом «не вступает в этот конфликт».
Ранее бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо подверг критике решение Эммануэля Макрона о предоставлении Владимиру Зеленскому правительственного самолёта для поездки на саммит G7.
20 мая стало известно, что Зеленский прибыл в Японию на саммит стран G7 в Хиросиме.