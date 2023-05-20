Французский политик раскритиковал решение предоставить Зеленскому государственный борт

Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо подверг критике решение президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении президенту Украины Владимиру Зеленскому правительственного самолёта для поездки на саммит G7.

«Франция продолжает играть в такси для Зеленского! Он полетел на Airbus Французской Республики на саммит G7 в Японию!» — приводит ТАСС слова Филиппо в Twitter.

Он отметил, что украинский лидер прилетел в Хиросиму на налоги французских граждан.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Японию на саммит стран G7 в Хиросиме.

Сообщалось, что, судя по кадрам, он прибыл на французском правительственном самолёте.