Французский политик раскритиковал решение предоставить Зеленскому государственный борт
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«Франция продолжает играть в такси для Зеленского! Он полетел на Airbus Французской Республики на саммит G7 в Японию!» — приводит ТАСС слова Филиппо в Twitter.
Он отметил, что украинский лидер прилетел в Хиросиму на налоги французских граждан.
Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Японию на саммит стран G7 в Хиросиме.
Сообщалось, что, судя по кадрам, он прибыл на французском правительственном самолёте.