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Французский политик раскритиковал решение предоставить Зеленскому государственный борт

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Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо подверг критике решение президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении президенту Украины Владимиру Зеленскому правительственного самолёта для поездки на саммит G7.
Французский политик раскритиковал решение предоставить Зеленскому государственный борт
  • Gettyimages.ru

«Франция продолжает играть в такси для Зеленского! Он полетел на Airbus Французской Республики на саммит G7 в Японию!» — приводит ТАСС слова Филиппо в Twitter.

Он отметил, что украинский лидер прилетел в Хиросиму на налоги французских граждан.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Японию на саммит стран G7 в Хиросиме.

Сообщалось, что, судя по кадрам, он прибыл на французском правительственном самолёте.

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