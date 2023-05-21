Республиканцы «отбросили назад» переговорный процесс по вопросу госдолга США
Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По её словам, команда спикера представила предложения, содержащие набор «крайних однопартийных требований», которые «никогда не могли бы быть приняты обеими палатами конгресса».
«Лишь республиканское руководство... угрожает впервые в нашей истории привести нашу страну к дефолту», — заявила Жан-Пьер.
Она также добавила, что представители администрации США готовы встречаться с членами конгресса по проблеме госдолга в любое время.
Ранее президент США Джо Байден отменил поездки в Австралию и Папуа — Новую Гвинею на фоне угрозы дефолта в США.
Американский инвестор Джим Роджерс, в свою очередь, заявил, что дефолта в США не случится, но госдолг не даст стране избежать серьёзных проблем.