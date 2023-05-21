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Республиканцы «отбросили назад» переговорный процесс по вопросу госдолга США

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Команда конгрессменов-республиканцев спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти выдвинула ряд предложений, «отбросивших назад» переговоры с администрацией по проблеме госдолга страны.

Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По её словам, команда спикера представила предложения, содержащие набор «крайних однопартийных требований», которые «никогда не могли бы быть приняты обеими палатами конгресса».

«Лишь республиканское руководство... угрожает впервые в нашей истории привести нашу страну к дефолту», — заявила Жан-Пьер.

Она также добавила, что представители администрации США готовы встречаться с членами конгресса по проблеме госдолга в любое время.

Ранее президент США Джо Байден отменил поездки в Австралию и Папуа — Новую Гвинею на фоне угрозы дефолта в США.

Американский инвестор Джим Роджерс, в свою очередь, заявил, что дефолта в США не случится, но госдолг не даст стране избежать серьёзных проблем.

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