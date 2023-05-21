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Экс-советник Пентагона Макгрегор: Харьков и Одесса отойдут России после контрудара России

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Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Харьков и Одесса войдут в состав России в результате ответного удара на контрнаступление ВСУ.

Об этом он рассказал в своём блоге на YouTube.

«Очень скоро украинцы мало что смогут предпринять в ответ на действия русских», — цитирует Макгрегора РИА Новости.

По словам бывшего советника, российская армия будет максимально использовать свои высокоточные дальнобойные ракеты, а также своё превосходство в воздухе.

«Я бы не ожидал внезапного блицкрига как такового, но Одесса и Харьков точно попадут под контроль Москвы», — добавил военный.

Ранее Макгрегор заявил, что США поставили президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум.

Подполковник армии США Дэниел Дэвис, в свою очередь, заявил, что Зеленского ждёт та же катастрофа на фронте, что и Гитлера.

20 мая стало известно о взятии Артёмовска (Бахмута) под полный контроль российских сил.

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