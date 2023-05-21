Экс-советник Пентагона Макгрегор: Харьков и Одесса отойдут России после контрудара России
Об этом он рассказал в своём блоге на YouTube.
«Очень скоро украинцы мало что смогут предпринять в ответ на действия русских», — цитирует Макгрегора РИА Новости.
По словам бывшего советника, российская армия будет максимально использовать свои высокоточные дальнобойные ракеты, а также своё превосходство в воздухе.
«Я бы не ожидал внезапного блицкрига как такового, но Одесса и Харьков точно попадут под контроль Москвы», — добавил военный.
Ранее Макгрегор заявил, что США поставили президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум.
Подполковник армии США Дэниел Дэвис, в свою очередь, заявил, что Зеленского ждёт та же катастрофа на фронте, что и Гитлера.
20 мая стало известно о взятии Артёмовска (Бахмута) под полный контроль российских сил.