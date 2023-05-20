В МИД Китая заявили, что Пекин не будет первым использовать ядерное оружие

Китай придерживается оборонительной стратегии и не применит ядерное оружие первым. Об этом сообщили в Минобороны КНР.

«Китай всегда твёрдо придерживался оборонительной стратегии применительно к своему ядерному арсеналу. Мы строго следуем стратегии, согласно которой не будем первыми его использовать», — приводит ТАСС заявление.

В Китае подчеркнули, что намерены сохранять количество своих ядерных ракет на минимальном уровне, необходимом для обеспечения своей безопасности.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что решения стран G7 в японской Хиросиме направлены на двойное сдерживание России и Китая.

Также председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу ZDF призвала создать альтернативу китайской инициативе «Один пояс — один путь».