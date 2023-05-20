Лавров: Россия вынуждена отвечать на объявленную ей войну

Россия не проявляет враждебность, а вынуждена отвечать на объявленную войну, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Он отметил, что у России немало союзников и единомышленников и российская сторона не продвигает враждебность к кому-либо.

«Мы вынуждены отвечать твёрдо, принципиально, последовательно на объявленную нам войну», — приводит РИА Новости слова Лаврова на заседании XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

Глава МИД добавил, что враждебность исходит от противоположной стороны.

Ранее Лавров заявил, что Запад цинично пытается обвинить Россию в нарушении международного права.