Лавров: Россия вынуждена отвечать на объявленную ей войну
- РИА Новости
Он отметил, что у России немало союзников и единомышленников и российская сторона не продвигает враждебность к кому-либо.
«Мы вынуждены отвечать твёрдо, принципиально, последовательно на объявленную нам войну», — приводит РИА Новости слова Лаврова на заседании XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.
Глава МИД добавил, что враждебность исходит от противоположной стороны.
Ранее Лавров заявил, что Запад цинично пытается обвинить Россию в нарушении международного права.