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Лавров: Россия вынуждена отвечать на объявленную ей войну

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Россия не проявляет враждебность, а вынуждена отвечать на объявленную войну, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров: Россия вынуждена отвечать на объявленную ей войну
  • РИА Новости

Он отметил, что у России немало союзников и единомышленников и российская сторона не продвигает враждебность к кому-либо.

«Мы вынуждены отвечать твёрдо, принципиально, последовательно на объявленную нам войну», — приводит РИА Новости слова Лаврова на заседании XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

Глава МИД добавил, что враждебность исходит от  противоположной стороны.

Ранее Лавров заявил, что Запад цинично пытается обвинить Россию в нарушении международного права.

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