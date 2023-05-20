Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что страны глобального Юга разочаровались в Китае

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на саммите G7 в Японии заявила, что многие страны глобального Юга якобы разочаровались в Китае и России.

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Фон дер Ляйен отметила, что многие развивающиеся страны ищут возможности устойчивого финансирования. «Многие страны глобального Юга получили негативный опыт с Китаем. Они взяли китайские кредиты и оказались в долговом кризисе», — приводит её слова РИА Новости. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выразил мнение, что отношения ЕС и Китая не будут нормальными, если Пекин не убедит Москву прекратить украинский конфликт. Официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй назвал заявления о «военном союзе» Москвы и Пекина устаревшим блоковым мышлением.