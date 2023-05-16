Минобороны КНР назвало заявления США о союзе Москвы и Пекина устаревшим блоковым мышлением

Официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй назвал заявления о «военном союзе» Москвы и Пекина устаревшим блоковым мышлением.

Таким образом он прокомментировал заявление председателя комитета начальников штабов вооружённых сил США Марка Милли о «военном союзе» России и Китая.

«Посыл и аргументация тех, кто судят других по себе, следуют ограниченному и устаревшему блоковому мышлению времён холодной войны, с беспокойством смотрят на Китай и оценивают российско-китайские отношения, ошибочны», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что тренд на многополярность в мире будет усиливаться.

По его словам, Россия идёт своей дорогой и показывает хорошие результаты.