Nikkei: Япония запретит предоставление России строительных и инженерных услуг

В рамках нового пакета санкций Япония запретит предоставлять России строительные и инженерные услуги.

Об этом сообщает газета Nikkei со ссылкой на правительственные источники.

Подробности о дополнительных рестрикциях не приводятся.

Ранее сообщалось, что власти Японии собираются расширить антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине.