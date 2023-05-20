Nikkei: Япония запретит предоставление России строительных и инженерных услуг
В рамках нового пакета санкций Япония запретит предоставлять России строительные и инженерные услуги.
- РИА Новости
Об этом сообщает газета Nikkei со ссылкой на правительственные источники.
Подробности о дополнительных рестрикциях не приводятся.
Ранее сообщалось, что власти Японии собираются расширить антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине.
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