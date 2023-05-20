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Nikkei: Япония запретит предоставление России строительных и инженерных услуг

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В рамках нового пакета санкций Япония запретит предоставлять России строительные и инженерные услуги.
Nikkei: Япония запретит предоставление России строительных и инженерных услуг
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета Nikkei со ссылкой на правительственные источники.

Подробности о дополнительных рестрикциях не приводятся.

Ранее сообщалось, что власти Японии собираются расширить антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине.

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