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Главы МИД ЮАР и Украины провели встречу в связи с мирной миссией стран Африки

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Министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор провела встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в рамках подготовки поездки в Киев и Москву мирной миссии африканских стран.
Главы МИД ЮАР и Украины провели встречу в связи с мирной миссией стран Африки
  • AP

Об этом сообщили в МИД ЮАР.

Уточняется, что встреча состоялась в Лиссабоне в рамках официального визита Пандор в Португалию.

«Пандор проинформировала Кулебу о предполагаемой миссии в Киев и Москву делегации шести глав государств и правительств африканских стран, в том числе президента ЮАР Сирила Рамапосы», — приводит сообщение ТАСС.

Кулеба заявил Пандор, что Киев приветствует эту инициативу.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что миссия стран Африки по Украине может посетить Россию в середине июня — начале июля.

Также министр иностранных дел России заявил, что страны Африки понимают геополитический контекст украинского конфликта.

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