Главы МИД ЮАР и Украины провели встречу в связи с мирной миссией стран Африки
- AP
Об этом сообщили в МИД ЮАР.
Уточняется, что встреча состоялась в Лиссабоне в рамках официального визита Пандор в Португалию.
«Пандор проинформировала Кулебу о предполагаемой миссии в Киев и Москву делегации шести глав государств и правительств африканских стран, в том числе президента ЮАР Сирила Рамапосы», — приводит сообщение ТАСС.
Кулеба заявил Пандор, что Киев приветствует эту инициативу.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что миссия стран Африки по Украине может посетить Россию в середине июня — начале июля.
Также министр иностранных дел России заявил, что страны Африки понимают геополитический контекст украинского конфликта.