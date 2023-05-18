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Лавров: африканские партнёры понимают геополитический контекст ситуации на Украине

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Страны Африки понимают геополитический контекст украинского конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы убеждены, что африканские страны, которые в последнее время проявляют интерес к тому, чтобы содействовать урегулированию этой ситуации, прекрасно понимают её геополитический контекст», — заявил Лавров.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что после разговора президентов России и ЮАР Владимира Путина и Сирила Рамафосы решено, что ряд африканских стран направят делегацию для работы над решением украинского кризиса.

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