Лавров: африканские партнёры понимают геополитический контекст ситуации на Украине
«Мы убеждены, что африканские страны, которые в последнее время проявляют интерес к тому, чтобы содействовать урегулированию этой ситуации, прекрасно понимают её геополитический контекст», — заявил Лавров.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что после разговора президентов России и ЮАР Владимира Путина и Сирила Рамафосы решено, что ряд африканских стран направят делегацию для работы над решением украинского кризиса.