Песков: ряд стран Африки направят в Москву делегацию для решения украинского кризиса
- РИА Новости
По его словам, президент Рамафоса отмечал, что Африка считает необходимым заявить свой голос в международных усилиях по урегулированию ситуации на Украине.
«В этой связи, действительно, группа государств направит делегацию, которая, в том числе, будет и в Москве. Точные сроки будут согласованы ещё дополнительно по дипканалам», — сказал представитель Кремля.
Ранее Рамафоса сообщил, что от лица стран Африки поговорил с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
12 мая Путин поддержал идею Рамафосы об участии группы африканских лидеров в обсуждении урегулирования украинского конфликта.