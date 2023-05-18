Песков: ряд стран Африки направят в Москву делегацию для решения украинского кризиса

После разговора президентов России и ЮАР Владимира Путина и Сирила Рамафосы решено, что ряд африканских стран направят делегацию для работы над решением украинского кризиса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, президент Рамафоса отмечал, что Африка считает необходимым заявить свой голос в международных усилиях по урегулированию ситуации на Украине.

«В этой связи, действительно, группа государств направит делегацию, которая, в том числе, будет и в Москве. Точные сроки будут согласованы ещё дополнительно по дипканалам», — сказал представитель Кремля.

Ранее Рамафоса сообщил, что от лица стран Африки поговорил с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

12 мая Путин поддержал идею Рамафосы об участии группы африканских лидеров в обсуждении урегулирования украинского конфликта.