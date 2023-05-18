Лавров: миссия стран Африки по Украине может посетить Россию в середине июня — начале июля
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Об этом российский министр сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Уганды.
Лавров подтвердил, что президент ЮАР Сирил Рамапоса в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным выдвинул инициативу по Украине.
По его словам, на уровне экспертов ведётся обсуждение содержания предстоящего контакта. Глава российского МИД добавил, что даты контакта с миссией стран Африки «будут согласованы на общеприемлемой основе».
«Как я понимаю, сейчас речь идёт о середине июня — начале июля», — цитирует его РИА Новости.
Лавров добавил, что Москва открыта к «любым серьёзным, заинтересованным предложениям».
Также министр иностранных дел России заявил, что страны Африки понимают геополитический контекст украинского конфликта.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что после разговора президентов России и ЮАР Владимира Путина и Сирила Рамапосы решено, что ряд африканских стран направят делегацию для работы над урегулированием украинского кризиса.