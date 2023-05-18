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Лавров: миссия стран Африки по Украине может посетить Россию в середине июня — начале июля

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что миссия стран Африки по Украине может посетить Россию в середине июня — начале июля.
Лавров: миссия стран Африки по Украине может посетить Россию в середине июня — начале июля
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Об этом российский министр сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Уганды.

Лавров подтвердил, что президент ЮАР Сирил Рамапоса в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным выдвинул инициативу по Украине. 

По его словам, на уровне экспертов ведётся обсуждение содержания предстоящего контакта. Глава российского МИД добавил, что даты контакта с миссией стран Африки «будут согласованы на общеприемлемой основе».

«Как я понимаю, сейчас речь идёт о середине июня — начале июля», — цитирует его РИА Новости. 

Лавров добавил, что Москва открыта к «любым серьёзным, заинтересованным предложениям».

Также министр иностранных дел России заявил, что страны Африки понимают геополитический контекст украинского конфликта. 

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что после разговора президентов России и ЮАР Владимира Путина и Сирила Рамапосы решено, что ряд африканских стран направят делегацию для работы над урегулированием украинского кризиса.

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