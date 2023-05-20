Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Профсоюз медработников Румынии анонсировал всеобщую забастовку с 1 июля

Короткая ссылка
Профсоюз медицинских работников Румынии заявил, что с 23 мая начнёт подготовку к всеобщей забастовке, запланированной на 1 июля.
Профсоюз медработников Румынии анонсировал всеобщую забастовку с 1 июля
  • Gettyimages.ru

«С 23 мая 2023 года — начало сбора подписей за всеобщую забастовку... 01.07.2023 — начало всеобщей забастовки медработников и массовый отказ от дежурных контрактов врачей», — приводит РИА Новости текст заявления профсоюза.

Отмечается, что сотрудники сферы здравоохранения хотят добиться повышения зарплат.

Ранее лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян предупредил, что поддержка конфликта на Украине экономически невыгодна Европе и отбросит Евросоюз на столетие назад по сравнению с Китаем и США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить