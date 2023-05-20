Профсоюз медицинских работников Румынии заявил, что с 23 мая начнёт подготовку к всеобщей забастовке, запланированной на 1 июля.

«С 23 мая 2023 года — начало сбора подписей за всеобщую забастовку... 01.07.2023 — начало всеобщей забастовки медработников и массовый отказ от дежурных контрактов врачей», — приводит РИА Новости текст заявления профсоюза.

Отмечается, что сотрудники сферы здравоохранения хотят добиться повышения зарплат.

Ранее лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян предупредил, что поддержка конфликта на Украине экономически невыгодна Европе и отбросит Евросоюз на столетие назад по сравнению с Китаем и США.