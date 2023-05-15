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Политик Дюпон-Эньян предупредил, что поддержка Киева отбросит ЕС на столетие от Китая и США

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Лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян предупредил, что поддержка конфликта на Украине экономически невыгодна Европе и отбросит Евросоюз на столетие назад по сравнению с Китаем и США.
Политик Дюпон-Эньян предупредил, что поддержка Киева отбросит ЕС на столетие от Китая и США
  • РИА Новости

Об этом он заявил в эфире Sud Radio.

Политик предупредил французов об опасности театра военных действий в сердце Европы, отметив, что Франции необходимо отдалиться от конфликта. 

«Это региональный конфликт, из которого мы делаем мировую войну», — сказал Дюпон-Эньян, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, Соединённые Штаты извлекают значительную экономическую выгоду из этой ситуации, а Китай — выгоду в геополитическом плане. 

Он отметил, что европейским странам необходимо добиваться мира, чтобы Европа не оказалась в числе проигравших.

Ранее немецкий журналист Иоахим Вебер раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к миру только на своих условиях.

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