Лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян предупредил, что поддержка конфликта на Украине экономически невыгодна Европе и отбросит Евросоюз на столетие назад по сравнению с Китаем и США.

Об этом он заявил в эфире Sud Radio.

Политик предупредил французов об опасности театра военных действий в сердце Европы, отметив, что Франции необходимо отдалиться от конфликта.

«Это региональный конфликт, из которого мы делаем мировую войну», — сказал Дюпон-Эньян, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, Соединённые Штаты извлекают значительную экономическую выгоду из этой ситуации, а Китай — выгоду в геополитическом плане.

Он отметил, что европейским странам необходимо добиваться мира, чтобы Европа не оказалась в числе проигравших.

Ранее немецкий журналист Иоахим Вебер раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к миру только на своих условиях.