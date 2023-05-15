Политик Дюпон-Эньян предупредил, что поддержка Киева отбросит ЕС на столетие от Китая и США
- РИА Новости
Об этом он заявил в эфире Sud Radio.
Политик предупредил французов об опасности театра военных действий в сердце Европы, отметив, что Франции необходимо отдалиться от конфликта.
«Это региональный конфликт, из которого мы делаем мировую войну», — сказал Дюпон-Эньян, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, Соединённые Штаты извлекают значительную экономическую выгоду из этой ситуации, а Китай — выгоду в геополитическом плане.
Он отметил, что европейским странам необходимо добиваться мира, чтобы Европа не оказалась в числе проигравших.
Ранее немецкий журналист Иоахим Вебер раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к миру только на своих условиях.