Немецкий журналист Вебер раскритиковал слова Зеленского об условиях мира на Украине
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Об этом сообщает издание Focus.
«Меня раздражает позиция Зеленского, согласно которой люди открыты для мирных инициатив, если они исходят от Украины», — заявил Вебер.
Он отметил, что инициативы по урегулированию конфликта «должны соотноситься с реальностью».
Ранее сообщалось, что Зеленский встретился в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Шольц заявил, что выступает против урегулирования украинского конфликта на условиях России.
Также в ходе визита в Германию Зеленский посетил военную базу, на которой обучаются украинские военные.