Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Немецкий журналист Вебер раскритиковал слова Зеленского об условиях мира на Украине

Короткая ссылка
Немецкий журналист Иоахим Вебер раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к миру только на своих условиях.
Немецкий журналист Вебер раскритиковал слова Зеленского об условиях мира на Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание Focus.

«Меня раздражает позиция Зеленского, согласно которой люди открыты для мирных инициатив, если они исходят от Украины», — заявил Вебер.

Он отметил, что инициативы по урегулированию конфликта «должны соотноситься с реальностью».

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Шольц заявил, что выступает против урегулирования украинского конфликта на условиях России.

Также в ходе визита в Германию Зеленский посетил военную базу, на которой обучаются украинские военные.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить