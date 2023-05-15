Немецкий журналист Вебер раскритиковал слова Зеленского об условиях мира на Украине

Немецкий журналист Иоахим Вебер раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к миру только на своих условиях.

Об этом сообщает издание Focus.

«Меня раздражает позиция Зеленского, согласно которой люди открыты для мирных инициатив, если они исходят от Украины», — заявил Вебер.

Он отметил, что инициативы по урегулированию конфликта «должны соотноситься с реальностью».

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Шольц заявил, что выступает против урегулирования украинского конфликта на условиях России.

Также в ходе визита в Германию Зеленский посетил военную базу, на которой обучаются украинские военные.