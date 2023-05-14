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N-TV: Зеленский встретился в Берлине с Шольцем

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Президента Украины Владимира Зеленского встретили у офиса канцлера с военными почестями, его приветствовал взвод солдат, после у него состоятся переговоры с премьер-министром Германии Олафом Шольцем.
N-TV: Зеленский встретился в Берлине с Шольцем
  • AP
  • © Matthias Schrader

Об этом сообщил телеканал N-TV.

14 мая Зеленский прибыл в столицу Германии.

Позже президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял Зеленского в своей резиденции в Берлине.

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