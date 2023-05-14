N-TV: Зеленский встретился в Берлине с Шольцем

Президента Украины Владимира Зеленского встретили у офиса канцлера с военными почестями, его приветствовал взвод солдат, после у него состоятся переговоры с премьер-министром Германии Олафом Шольцем.

AP

© Matthias Schrader

Об этом сообщил телеканал N-TV. 14 мая Зеленский прибыл в столицу Германии. Позже президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял Зеленского в своей резиденции в Берлине.