Байден заявил о возможности избежать дефолта в США

Президент США Джо Байден выразил мнение, что Соединённым Штатам удастся избежать дефолта.

Об этом сообщает Associated Press.

«Я по-прежнему думаю, что мы сможем избежать дефолта», — заявил Байден.

Ранее Байден сказал, что у лидеров конгресса есть понимание того, что нельзя допускать дефолт в стране, который станет катастрофой для американской экономики и американского народа.

Инвестор Джим Роджерс заявил, что американский доллар начинает утрачивать лидирующие позиции, поскольку Соединённые Штаты являются самым большим должником в мире.