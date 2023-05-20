Посол Египта: мирная инициатива Африки по Украине ещё в процессе обсуждения
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«Президент ЮАР сделал заявление по этому поводу, но всё ещё в процессе обсуждений. Это африканская мирная миссия, которая хочет установления мира», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что миссия стран Африки по Украине может посетить Россию в середине июня — начале июля.
Также министр иностранных дел России заявил, что страны Африки понимают геополитический контекст украинского конфликта.