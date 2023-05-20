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Посол Египта: мирная инициатива Африки по Украине ещё в процессе обсуждения

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Африканская мирная инициатива по Украине находится ещё в процессе обсуждения, заявил посол Арабской Республики Египет в России Назих Наггари.
Посол Египта: мирная инициатива Африки по Украине ещё в процессе обсуждения
  • Gettyimages.ru

«Президент ЮАР сделал заявление по этому поводу, но всё ещё в процессе обсуждений. Это африканская мирная миссия, которая хочет установления мира», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что миссия стран Африки по Украине может посетить Россию в середине июня — начале июля.

Также министр иностранных дел России заявил, что страны Африки понимают геополитический контекст украинского конфликта.

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