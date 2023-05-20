Переживший атомную бомбардировку Хиросимы выступил против визита Зеленского на саммит G7
Об этом сообщает ТАСС.
«В нынешней политической ситуации ведётся очень серьёзный политический торг по поводу его приезда в Хиросиму», — цитирует Сакуму агентство.
Отмечается, что председатель совета выразил своё несогласие с данным визитом.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибудет на саммит G7 в Хиросиму.
Также в Киеве заявили, что Зеленский добивается встречи с президентом США Джо Байденом в Хиросиме.