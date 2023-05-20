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Переживший атомную бомбардировку Хиросимы выступил против визита Зеленского на саммит G7

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Председатель совета организаций, объединяющих переживших атомную бомбардировку Хиросимы, Кунихико Сакума выступил против личного участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите «группы семи».

Об этом сообщает ТАСС.

«В нынешней политической ситуации ведётся очень серьёзный политический торг по поводу его приезда в Хиросиму», — цитирует Сакуму агентство.

Отмечается, что председатель совета выразил своё несогласие с данным визитом.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибудет на саммит G7 в Хиросиму.

Также в Киеве заявили, что Зеленский добивается встречи с президентом США Джо Байденом в Хиросиме.

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