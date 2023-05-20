Илон Маск назвал ведущее американское СМИ рупором пропаганды

Американский миллиардер Илон Маск назвал газету The Washington Post «пропагандистским рупором» правительства США.

Как информирует РИА Новости, такое мнение Маск выразил в связи с недавно опубликованной статьёй издания, посвящённой разоблачителям из ФБР.

«The Washington Post превратилась из ставящей под сомнение позицию государства в его пропагандистский рупор», — говорится в публикации агентства.

Ранее Илон Маск заявил, что хотел бы видеть «нормального человека» на посту президента США.

Также он рассказал, что миллиардер Джордж Сорос ненавидит человечество.