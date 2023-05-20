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МИД Израиля: Иерусалим учитывает влияние Москвы на Ближнем Востоке

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Глава израильского МИД Эли Коэн заявил, что Израиль морально поддерживает Украину, при этом учитывает влияние России на Ближнем Востоке и интересы еврейской общины в России.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Россия — игрок на Ближнем Востоке, и в России проживают сотни тысяч евреев», — сказал Коэн. 

При этом он отметил, что Израиль поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Министр добавил, что в настоящее время  израильские и украинские солдаты работают совместно над развёртыванием системы предупреждения о ракетах на Украине.

Ранее издание The Jerusalem Post выразило мнение, что передача Украине систем ПРО «Железный купол» не будет иметь смысла.

Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не участвует в поставках вооружений Киеву.

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