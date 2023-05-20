МИД Израиля: Иерусалим учитывает влияние Москвы на Ближнем Востоке
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
«Россия — игрок на Ближнем Востоке, и в России проживают сотни тысяч евреев», — сказал Коэн.
При этом он отметил, что Израиль поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Министр добавил, что в настоящее время израильские и украинские солдаты работают совместно над развёртыванием системы предупреждения о ракетах на Украине.
Ранее издание The Jerusalem Post выразило мнение, что передача Украине систем ПРО «Железный купол» не будет иметь смысла.
Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не участвует в поставках вооружений Киеву.