The Jerusalem Post: передача Украине систем ПРО «Железный купол» не будет иметь смысла
Такое мнение выразил обозреватель Йона Джереми Боб в статье для издания The Jerusalem Post.
«Даже некоторые украинские официальные лица признали, что огромная территория Украины и более совершенные ракеты Москвы делают этот инструмент защиты очень ограниченным», — подчеркнул аналитик.
Как отметил Боб, Израилю для защиты своей территории нужны десять и более «Железных куполов», в то время как Украине потребуется несколько десятков таких систем.
В связи с этим, подчеркнул обозреватель, возможная поставка этой системы не сможет повилять на ход боевых действий.
В феврале премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил на вопрос о возможности поставки Украине ПРО «Железный купол».
Он сказал, что «определённо это рассматривает».