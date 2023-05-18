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The Jerusalem Post: передача Украине систем ПРО «Железный купол» не будет иметь смысла

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Поставка Вооружённым силам Украины израильской системы ПРО «Железный купол» не будет иметь смысла из-за обширной украинской территории и более совершенных российских ракет.

Такое мнение выразил обозреватель Йона Джереми Боб в статье для издания The Jerusalem Post.

«Даже некоторые украинские официальные лица признали, что огромная территория Украины и более совершенные ракеты Москвы делают этот инструмент защиты очень ограниченным», — подчеркнул аналитик.

Как отметил Боб, Израилю для защиты своей территории нужны десять и более «Железных куполов», в то время как Украине потребуется несколько десятков таких систем.

В связи с этим, подчеркнул обозреватель, возможная поставка этой системы не сможет повилять на ход боевых действий.

В феврале премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил на вопрос о возможности поставки Украине ПРО «Железный купол».

Он сказал, что «определённо это рассматривает».

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