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МИД России: ни один враждебный выпад против России не останется без жёсткой реакции

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Вашингтону нужно усвоить, что враждебные антироссийские выпады не останутся без ответа, заявили в МИД России.
МИД России: ни один враждебный выпад против России не останется без жёсткой реакции
  • РИА Новости

«Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жёсткой реакции. Принцип неотвратимости наказания будет последовательно применяться», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что меры будут применяться вне зависимости от контекста мер со стороны США в виде санкционного прессинга или дискриминации для препятствия профессиональной деятельности россиян.

В МИД России также отклонили запрос американского посольства о консульском посещении арестованного журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича из-за невыдачи виз российским журналистам.

Как сообщил 19 мая госсекретарь США Энтони Блинкен, более 200 физических и юридических лиц, а также морской и воздушный транспорт подпали под новые американские санкции.

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