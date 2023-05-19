МИД России: ни один враждебный выпад против России не останется без жёсткой реакции

Вашингтону нужно усвоить, что враждебные антироссийские выпады не останутся без ответа, заявили в МИД России.

«Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жёсткой реакции. Принцип неотвратимости наказания будет последовательно применяться», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что меры будут применяться вне зависимости от контекста мер со стороны США в виде санкционного прессинга или дискриминации для препятствия профессиональной деятельности россиян.

В МИД России также отклонили запрос американского посольства о консульском посещении арестованного журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича из-за невыдачи виз российским журналистам.

Как сообщил 19 мая госсекретарь США Энтони Блинкен, более 200 физических и юридических лиц, а также морской и воздушный транспорт подпали под новые американские санкции.