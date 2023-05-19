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Блинкен: более 200 физлиц и юрлиц подпали под новые антироссийские санкции США

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Более 200 физических и юридических лиц, а также морской и воздушный транспорт подпали под новые санкции со стороны США, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Блинкен: более 200 физлиц и юрлиц подпали под новые антироссийские санкции США
  • AP

«Введённые сегодня санкции распространяются на российский оборонно-промышленный комплекс, технологический, металлургический и горнодобывающий сектора», — цитирует его ТАСС.

Блинкен добавил, что в американский чёрный список также попали физлица и юрлица, связанные с российским энергосектором.

Ранее сообщалось, что США внесли в санкционный список Службу внешней разведки России.

Также Министерство финансов США объявило о введении антироссийских санкций против 46 физлиц.

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