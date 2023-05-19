Блинкен: более 200 физлиц и юрлиц подпали под новые антироссийские санкции США
- AP
«Введённые сегодня санкции распространяются на российский оборонно-промышленный комплекс, технологический, металлургический и горнодобывающий сектора», — цитирует его ТАСС.
Блинкен добавил, что в американский чёрный список также попали физлица и юрлица, связанные с российским энергосектором.
Ранее сообщалось, что США внесли в санкционный список Службу внешней разведки России.
Также Министерство финансов США объявило о введении антироссийских санкций против 46 физлиц.