Блинкен: более 200 физлиц и юрлиц подпали под новые антироссийские санкции США

Более 200 физических и юридических лиц, а также морской и воздушный транспорт подпали под новые санкции со стороны США, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

AP

«Введённые сегодня санкции распространяются на российский оборонно-промышленный комплекс, технологический, металлургический и горнодобывающий сектора», — цитирует его ТАСС. Блинкен добавил, что в американский чёрный список также попали физлица и юрлица, связанные с российским энергосектором. Ранее сообщалось, что США внесли в санкционный список Службу внешней разведки России. Также Министерство финансов США объявило о введении антироссийских санкций против 46 физлиц.