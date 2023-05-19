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Hill: Белый дом и палата представителей США приостановили переговоры о потолке госдолга

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Переговоры администрации президента США Джо Байдена и палаты представителей о повышении потолка госдолга приостановлены, сообщил конгрессмен Гаррет Грейвс.
Hill: Белый дом и палата представителей США приостановили переговоры о потолке госдолга
  • РИА Новости

«Мы решили сделать паузу, потому что это (переговоры. — RT) просто непродуктивно», — цитирует его The Hill.

По его словам, переговорщики от Белого дома ведут себя «безрассудно».

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти предупреждал, что участники переговоров должны прийти к соглашению по общим параметрам сделки к выходным, пишет газета.

10 мая Маккарти сообщил, что американскому президенту Джо Байдену и лидерам конгресса не удалось достичь подвижек по вопросу повышения потолка госдолга.

В Министерстве финансов США отмечали, что если власти страны не поднимут потолок долга или не приостановят его действие, то к 1 июня Вашингтону будет нечем расплачиваться с кредиторами.

В конце 2022 года задолженность Соединённых Штатов достигла установленного лимита в $31,4 трлн, и с тех пор правительству пришлось урезать часть бюджетных расходов для выполнения своих обязательств.

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