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Эрдоган заявил, что не собирается выводить войска из Сирии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не будет выводить войска с севера Сирии.
Эрдоган заявил, что не собирается выводить войска из Сирии
  • РИА Новости

«У нас более 900 километров границы, и с этих границ существует постоянная террористическая угроза нашей стране. Единственная причина, по которой у нас есть военное присутствие на границе, — это борьба с терроризмом», — сказал он в интервью CNN.

Президент Сирии Башар Асад ранее сообщил, что готов встретиться с Эрдоганом только после вывода турецких войск из САР.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не завершила свои военные операции на границе с Сирией и Ираком.

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