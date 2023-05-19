Эрдоган заявил, что не собирается выводить войска из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не будет выводить войска с севера Сирии.

«У нас более 900 километров границы, и с этих границ существует постоянная террористическая угроза нашей стране. Единственная причина, по которой у нас есть военное присутствие на границе, — это борьба с терроризмом», — сказал он в интервью CNN.

Президент Сирии Башар Асад ранее сообщил, что готов встретиться с Эрдоганом только после вывода турецких войск из САР.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не завершила свои военные операции на границе с Сирией и Ираком.