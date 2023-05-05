Эрдоган заявил, что Турция не завершила операции на границе с Сирией и Ираком
Об этом он сказал в интервью TVnet.
«Наши трансграничные операции не закончены», — заявил турецкий президент. Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, в Анкаре просто ждут подходящего момента.
В конце апреля Эрдоган заявил о ликвидации в Сирии турецкой разведкой главаря запрещённой террористической организации «Исламское государство»* Абу аль-Хусейна аль-Курейши.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.