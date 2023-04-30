Эрдоган заявил о ликвидации турецкой разведкой главаря ИГ в Сирии

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT TÜRK заявил о ликвидации в Сирии турецкой разведкой главаря запрещённой террористической организации «Исламское государство»* Абу аль-Хусейна аль-Курейши.

«Национальная разведка Турции длительное время следила за главарём ИГ Абу аль-Хусейном аль-Курейши. Эта личность была вчера ликвидирована в Сирии в результате операции, проведённой турецкой разведкой», — цитирует его ТАСС.

Ранее Центральное командование Вооружённых сил США сообщило о возможной ликвидации в Сирии главаря ИГ*, который планировал теракты на Ближнем Востоке и в Европе.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить