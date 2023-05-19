Эрдоган заявил, что в случае победы на выборах в Турции будет работать с Байденом
- AP
«Без сомнения. Я буду работать с господином Байденом», — приводит ТАСС его слова в эфире CNN.
Эрдоган ранее пообещал, что в случае победы на президентских выборах продолжит вести ту же политику в отношении как России, так и других стран.
Утром 15 мая стало известно, что действующий президент Турции в ходе президентских выборов в республике набрал 49,35% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 45%.
28 мая состоится второй тур президентских выборов.