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Эрдоган в случае победы на выборах намерен продолжать свою политику в отношении России

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае победы на президентских выборах продолжит вести ту же политику как в отношении России, так и других стран.
Эрдоган в случае победы на выборах намерен продолжать свою политику в отношении России
  • AP
  • © Emrah Gurel

Как напомнил глава государства, Анкара всегда придерживалась политики «объятий» со всеми странами.

Это касается России, США, Китая и всех западных стран, с которыми Турция поддерживала постоянные связи, отметил он.

«Будучи президентом Турции, я не могу позволить себе быть обиженным и сердитым», — подчеркнул Эрдоган, слова которого приводит РИА Новости.

Политик отметил, что проводил встречи со всеми «наилучшим образом» и продолжит так делать, потому что это выгодно для Турции.

Утром 15 мая стало известно, что действующий президент Турции в ходе президентских выборов в республике набрал 49,35% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 45%.

28 мая состоится второй тур президентских выборов.

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