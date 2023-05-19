Патрушев назвал поставку Киеву ракет Storm Shadow нарушением международных норм
- РИА Новости
Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Он отметил, что для затягивания военного конфликта страны НАТО продолжают поставлять на Украину более 600 видов вооружений и военной техники.
«Англия снабдила Украину крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow», — цитирует Патрушева ТАСС.
Он отметил, что эти действия полностью противоречат международным решениям по экспорту вооружений.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО за сутки перехватили семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.
15 мая сообщалось, что украинские террористы нанесли ракетный удар по Луганску с применением двух крылатых ракет Storm Shadow.