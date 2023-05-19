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Патрушев назвал поставку Киеву ракет Storm Shadow нарушением международных норм

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Поставка Западом Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow противоречит международным нормам в сфере вооружений.
Патрушев назвал поставку Киеву ракет Storm Shadow нарушением международных норм
  • РИА Новости

Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Он отметил, что для затягивания военного конфликта страны НАТО продолжают поставлять на Украину более 600 видов вооружений и военной техники.

«Англия снабдила Украину крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow», — цитирует Патрушева ТАСС.

Он отметил, что эти действия полностью противоречат международным решениям по экспорту вооружений.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО за сутки перехватили семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

15 мая сообщалось, что украинские террористы нанесли ракетный удар по Луганску с применением двух крылатых ракет Storm Shadow.

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