Патрушев назвал поставку Киеву ракет Storm Shadow нарушением международных норм

Поставка Западом Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow противоречит международным нормам в сфере вооружений.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Он отметил, что для затягивания военного конфликта страны НАТО продолжают поставлять на Украину более 600 видов вооружений и военной техники.

«Англия снабдила Украину крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow», — цитирует Патрушева ТАСС.

Он отметил, что эти действия полностью противоречат международным решениям по экспорту вооружений.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО за сутки перехватили семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

15 мая сообщалось, что украинские террористы нанесли ракетный удар по Луганску с применением двух крылатых ракет Storm Shadow.