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Глава МИД Белоруссии и генсек ОДКБ обсудили ситуацию в регионе

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Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов обсудили ситуацию в регионе.
Глава МИД Белоруссии и генсек ОДКБ обсудили ситуацию в регионе
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

«Стороны также обменялись мнениями о ситуации в регионе, уделили внимание развитию взаимодействия ОДКБ с другими международными организациями», — говорится в сообщении.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что силы НАТО в Европе могут начать боевые действия без мобилизации.

Генеральный секретарь Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов заявил, что ситуация в Восточной Европе будет определяться результатами специальной военной операции.

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