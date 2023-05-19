Глава МИД Белоруссии и генсек ОДКБ обсудили ситуацию в регионе
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
«Стороны также обменялись мнениями о ситуации в регионе, уделили внимание развитию взаимодействия ОДКБ с другими международными организациями», — говорится в сообщении.
Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что силы НАТО в Европе могут начать боевые действия без мобилизации.
Генеральный секретарь Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов заявил, что ситуация в Восточной Европе будет определяться результатами специальной военной операции.