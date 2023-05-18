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Совбез Белоруссии: силы НАТО в Европе могут начать боевые действия без мобилизации

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Войсковые группировки НАТО в Европе способны начать боевые действия без проведения мобилизационного развёртывания.
Совбез Белоруссии: силы НАТО в Европе могут начать боевые действия без мобилизации
  • Gettyimages.ru
  • © naphtalina

Об этом на заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

Вольфович отметил, что в настоящее время фиксируются опасные качественные изменения в деятельности НАТО.

«В частности, войсковые группировки Североатлантического альянса, сконцентрированные сегодня на континенте, способны развязать военную агрессию без мобилизационного развёртывания», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Финляндии началась серия из двух учений, в которых всего примут участие около 8 тыс. человек, в том числе из Соединённых Штатов, Великобритании, Швеции и Норвегии.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в связи с вступлением Финляндии в Североатлантический альянс назвал Балтийское море «озером НАТО».

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