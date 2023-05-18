Совбез Белоруссии: силы НАТО в Европе могут начать боевые действия без мобилизации
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Об этом на заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
Вольфович отметил, что в настоящее время фиксируются опасные качественные изменения в деятельности НАТО.
«В частности, войсковые группировки Североатлантического альянса, сконцентрированные сегодня на континенте, способны развязать военную агрессию без мобилизационного развёртывания», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Финляндии началась серия из двух учений, в которых всего примут участие около 8 тыс. человек, в том числе из Соединённых Штатов, Великобритании, Швеции и Норвегии.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в связи с вступлением Финляндии в Североатлантический альянс назвал Балтийское море «озером НАТО».