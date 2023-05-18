Генсек ОДКБ заявил о влиянии СВО на будущую ситуацию в Восточной Европе
- РИА Новости
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Соответствующее заявление он сделал на проходящем в Минске заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.
«Состояние безопасности в Восточной Европе в целом будет определяться результатами специальной военной операции на Украине и последующими мирными договорённостями», — цитирует его ТАСС.
Он также заявил о сложной ситуации на западном направлении организации, отметив наращивание военной инфраструктуры НАТО и повышение разведывательной деятельности альянса.
Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что силы НАТО в Европе могут начать боевые действия без мобилизации.