Си Цзиньпин: Китай увеличит объём трансграничных перевозок с Центральной Азией
Об этом заявил на саммите Китай — Центральная Азия председатель КНР Си Цзиньпин.
«(Необходимо. — RT) углубить взаимосвязанность. Китай будет всесторонне увеличивать объём трансграничных перевозок», — приводит его слова ТАСС.
Си Цзиньпин отметил, что Пекин будет поддерживать строительство Транскаспийского международного транспортного маршрута из Китая в Европу.
Ранее стало известно, что власти Казахстана намерены нарастить поставки нефти в Китай.
Также Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен активизировать торгово-экономическое взаимодействие с Киргизией.