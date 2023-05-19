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Си Цзиньпин: Китай увеличит объём трансграничных перевозок с Центральной Азией

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Китай углубит транспортную взаимосвязанность со странами Центральной Азии и увеличит объём трансграничных грузовых перевозок.

Об этом заявил на саммите Китай — Центральная Азия председатель КНР Си Цзиньпин.

«(Необходимо. — RT) углубить взаимосвязанность. Китай будет всесторонне увеличивать объём трансграничных перевозок», — приводит его слова ТАСС.

Си Цзиньпин отметил, что Пекин будет поддерживать строительство Транскаспийского международного транспортного маршрута из Китая в Европу.

Ранее стало известно, что власти Казахстана намерены нарастить поставки нефти в Китай.

Также Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен активизировать торгово-экономическое взаимодействие с Киргизией.

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