Си Цзиньпин: Китай увеличит объём трансграничных перевозок с Центральной Азией

Китай углубит транспортную взаимосвязанность со странами Центральной Азии и увеличит объём трансграничных грузовых перевозок.

Об этом заявил на саммите Китай — Центральная Азия председатель КНР Си Цзиньпин.

«(Необходимо. — RT) углубить взаимосвязанность. Китай будет всесторонне увеличивать объём трансграничных перевозок», — приводит его слова ТАСС.

Си Цзиньпин отметил, что Пекин будет поддерживать строительство Транскаспийского международного транспортного маршрута из Китая в Европу.

Ранее стало известно, что власти Казахстана намерены нарастить поставки нефти в Китай.

Также Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен активизировать торгово-экономическое взаимодействие с Киргизией.